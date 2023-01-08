Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti.

Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu.

Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu.

[Fotoğraf: AA]

Weghorst ayrılmak istiyor

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi.

Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek.

[Fotoğraf: AA]

En önemli kriter Weghorst'un tutumu

Beşiktaş yönetimi, her ne kadar 'izin vermezsek gidemez' dese de, Manchester United'da oynama şansı yakalamış bir futbolcuya bu izni vermezlerse, yaşayacağı psikolojik durumun çok olumsuz yansımalarını da göz ardı etmiyor.

Alınan son bilgilere göre Wout Weghorts, Manchester United fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor ve ayrılmanın eşiğinde.

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United'la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yönetim ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlatarak, Burnley ve Manchester United'ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti.

Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde netleşecek.

[Fotoğraf: AA]

Aboubakar zor transfer

Bu arada Weghorst'un ayrılması durumunda ilk aday gibi görünen Aboubakar transferi biraz zor gibi. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediliyor.

Ronaldo'nun transferiyle Al Nassr'dan ayrılan Aboubakar'ın Beşiktaş'tan gidiş süreci, boşta olduğu için çok yüksek rakamlara kontrat yapma isteği gibi etkenler bu transferi oldukça zor bir hale getiriyor.