Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.07.2023 22:17

Zaha resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Zaha resmen Galatasaray'da
[Fotograf: AA]

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin avro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

​Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu.

Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Zaha, 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.

Manchester United'taki 6 aylık serüveninin ardından Cardiff'e kiralanan futbolcu, sezon sonunda tekrar Crystal Palace'a döndü.

Crystal Palace formasıyla toplam 458 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 90 kez gol sevinci yaşarken, 76 da asist yaptı.

ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis ile anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:04
Mali'de Fransızca artık resmi dil olarak kullanılmayacak
23:02
Türkiye'den Cezayir'e yangınlarda ölenler için başsağlığı mesajı
22:58
Cezayir, İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı
22:28
Cezayir’deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 34’e yükseldi
22:08
Google'a patent ihlali nedeniyle 338,7 milyon dolar tazminat
22:04
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı plajda denize girdiler
Yasaklı plajda denize girdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ