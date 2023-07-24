Attila Szalai Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den ayrılmadan önce Ülker Stadyumu'nu ziyaret eden Szalai, saha içini ve soyunma odasını gezerken duygusal anlar yaşadı.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco ile vedalaşan Attila Szalai, Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde olacağını söyledi.

Fenerbahçe taraftarına, verdiği destek için teşekkür eden Szalai, "Bu kulüpte, bu formayla harika zaman geçirdim. Umarım sizleri mutlu edebilmişimdir. Bu kulüp ve bu forma için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Gelecekte sizin en büyük destekçilerinizden biri olacağım. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Fenerbahçe’yi evim ve ailem gibi hatırlayacağım. Umarım bu sezon şampiyonluğu kazanırız ve çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.