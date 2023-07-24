Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.