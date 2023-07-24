Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.07.2023 21:31

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis ile anlaştı

LaLiga ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra Real Betis ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.

ETİKETLER
Trabzonspor La Liga
Sıradaki Haber
Attila Szalai Fenerbahçe'ye veda etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:04
Mali'de Fransızca artık resmi dil olarak kullanılmayacak
23:02
Türkiye'den Cezayir'e yangınlarda ölenler için başsağlığı mesajı
22:58
Cezayir, İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı
22:28
Cezayir’deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 34’e yükseldi
22:08
Google'a patent ihlali nedeniyle 338,7 milyon dolar tazminat
22:04
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı plajda denize girdiler
Yasaklı plajda denize girdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ