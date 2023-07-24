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Spor
AA 24.07.2023 23:03

Zaha: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamayı hedefliyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Zaha, sarı-kırmızılı forma altında Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istediğini söyledi. Zaha, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılaması hakkında "Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum" dedi.

Zaha: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamayı hedefliyorum
[Fotoğraf: Galatasaray]

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılaması hakkında "Muhteşem bir karşılaşma oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum." ifadelerini kullandı.

Zaha, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." dedi.

Zaha resmen Galatasaray'da
Zaha resmen Galatasaray'da

Transferi öncesinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Drogba ve Patrick van Aanholt'tan bilgi aldığını vurgulayan Zaha, "Elimizden gelen katkıyı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi istedi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde 100'ümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.

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