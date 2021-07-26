2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 400 metre serbest finalinde Avustralyalı Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Titmus, 3.56.69'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralyalı sporcu, bu derecesiyle Okyanusya rekorunun da yeni sahibi oldu.

Olimpiyat ile dünya rekortmeni, olimpiyatlarda 5 altın, 1 gümüş madalyası bulunan ABD'li Kathleen Ledecky 3.57.36'lık derecesiyle ikinci sırada geldi.

Bronz madalya ise 4.01.08'lik derecesiyle Çinli Bingjie Li'ye gitti. Li, aldığı sonuçla bu kategoride Asya rekoru kırdı.

Kadınlar 100 metre kelebek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 100 metre kelebek finalinde Kanadalı yüzücü Margaret Macneil altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Macneil, 55.59'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kanadalı sporcu, bu derecesiyle Amerika rekorunu da kırmış oldu.

İkinciliği 55.64'lük derecesiyle Çinli Yufei Zhang alırken üçüncü sırada 55.72 ile Avustralyalı Emma McKeon geldi. McKeon'un bu derecesi de yeni Okyanusya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Erkekler 100 metre kurbağalama

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Büyük Britanyalı olimpiyat ve dünya rekortmeni yüzücü Adam Peaty altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Peaty, 57.37'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Peaty, 100 metre kurbağalamada olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldığı Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de de kürsünün ilk basamağına çıkan ilk isim oldu.

İkinciliği 58.00'lik derecesiyle Hollandalı Arno Kamminga alırken üçüncü sırada 58.33 ile İtalyan Nicolo Martinenghi geldi.​​​​​​​

Erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ilk sırada gelen ABD, altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker ve Zach Apple'dan oluşan ABD takımı, 3.08.97'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri ve Manuel Frigo'nun yer aldığı İtalya, 3.10.11'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise 3.10.22'lik derecesiyle Matthew Temple, Zac Incerti, Alexander Graham ve Kyle Chalmers'in yarıştığı Avustralya aldı.