Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekvandoda Nur Tatar çeyrek finalde
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, adını çeyrek finale yazdırdı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk raundu 1-1 beraberlikle sona ererken ikinci raundu 2-1, son raundu da 9-5 alan Nur Tatar, toplam skorda 12-7 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Nur, çeyrek finalde TSİ 08.00'de ABD'li Paige McPherson ile mücadele edecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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