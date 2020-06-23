Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzme camiası olarak enerjilerini kaybetmediklerini belirterek, "Birbirimize eskisinden daha çok kenetlenip, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Başkan Yalçın, koronavirüs salgın sürecinde evlerinde kalan sporcuları desteklemeye yönelik bir çok çalışma yaptıklarını söyledi. Yalçın, Covid-19 ile mücadele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği olduğunu vurguladı.

"Devlet ve millet iş birliği ile salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için hem yoğun hem de etkili bir çalışma ortaya konuldu. Bu başarı sonucu Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geçen sporcularımız 15 Mayıs, milli takımlarda yer alan sporcularımız 1 Haziran, diğer lisanslı sporcularımız da 10 Haziran itibarıyla çalışmalarına başladı."

Teknik ve idari ekibin yoğun bir tempoyla çalıştığını aktaran Erkan Yalçın, "Antrenörlerimiz, mart ayından başlayarak sporcuların performans kaybını en aza indirmek için elinden geleni yaptı. Diğer yandan da sporcularımızın motivasyon ve psikolojilerini üst seviye çıkarmak için büyük emek harcadık." diye konuştu.

"İlk hedefimiz, şampiyonadan madalya ile dönmek"

Başkan Yalçın, Temmuz ayında milli takım sporcularının kampa gireceğini anlattı.

"Ağustos ayından itibaren de yurt içi ve yurt dışı test müsabakaları başlayacaktır. LEN ve FINA'nın son faaliyet takvimine göre, uluslararası önemli müsabakalar 2021 Ocak ayından itibaren başlayacak. Ekibimiz, mayıs ayında yapılacak Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk hedefimiz, bu şampiyonadan madalya ile dönmek. Akabinde, gelecek seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları için var gücümüzle ile çalışacak, oradan da madalyalar ile dönmeye gayret göstereceğiz."