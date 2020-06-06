Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Sabah Gazetesi'ne futbol gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Fransızlar işin matematiğinin olduğuna inanıyorlar"

Yusuf Yazıcı, iki ülkenin futbol anlayışını değerlendirdi.

"Fransızlar, futbola bir endüstri olarak bakıyorlar ve işin matematiğinin olduğuna inanıyorlar. Bizim ise heyecanımız, duygularımız ve birlikteliğimiz çok daha yüksek. Bu yüzden bazen sistem kurmakta zorlanabiliyoruz; ama kırılma anlarında ise bu ön plana çıkıyor ve bize avantaj sağlıyor."

Trabzon ve Trabzonspor'un kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, 97 numaralı formasının bordo mavililer tarafından emekli edilmesinin kendisini gururlandırdığını belirtti.

"İyi planlanmış ve kurallara bağlı bir serbestlik olmalı"

Süper Lig'deki yarışa değinen Yusuf Yazıcı, ligin en iyi futbol oynayan ve en pozitif takımının Trabzonspor olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu, yabancı oyuncu tartışmalarına ilişkin görüşlerini de ifade etti.

"İyi planlanmış ve kurallara bağlı bir serbestlik olmalı. Bence altyapıdan yetişecek Türk oyuncular için de düzenlemelerin yapılması gerekir. Son yıllarda ülkemizden benim de dahil olduğum birçok ismin Avrupa'nın önde gelen liglerine transfer olması tesadüf değil. Bunu yasaklayarak başaramayız."