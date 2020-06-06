Beşiktaş, sezonun kalan 8 haftasına iyi bir giriş yapmayı planlıyor. 27. hafta maçında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek siyah beyazlılar, bu mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularını lige konsantre etmeye çalışıyor.

Hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren siyah beyazlılarda, deneyimli teknik adamın futbolcularının temposundan memnun olduğu öğrenildi.

Taktik çalışmalarda da genelde hücum organizasyonları üzerinde durulduğu ifade edildi.

Fraport-TAV Antalyaspor maçında cezalı Burak Yılmaz forma giyemeyecek. Sergen Yalçın, tecrübeli golcünün yerine Umut Nayir ve Güven Yalçın arasından tercih yapacak.