Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi.
"Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti.
Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#PalestininanLivesMatter" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.
Stop the brutal attacks. To stand with Palestine is to stand with humanity. It's not about a certain religion, it's all about humanity. #PalestinianLivesMatter— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) May 11, 2021
Etiketler: Yusuf Yazıcı Filistin Devleti
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