Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, takımdaki tüm oyuncuların koronavirüs testi yapıldıktan sonra 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını söyledi.

Oyunculara dörderli gruplar halinde idman yaptıracaklarını anlatan Şimşek, ilk 10 gün topsuz çalışacaklarını bildirdi.

Şimşek, salgını ciddiye alarak gerçek bir karantina ve kamp süreci geçireceklerini dile getirdi.

"Yabancı oyuncularımız zaten kulüpte, onlar bireysel antrenman yapıyor. Onlarla ilgili bir problemim olmayacak. Süper Lig belirtilen tarihte başlayabilir. TFF 1. Lig tarih olarak biraz daha geç başlayabilir. 12 Haziran'da değil de 19 Haziran'da başlayabilir. Bu da ülkemizdeki salgınla mücadeledeki süreci daha iyi görmemizi sağlar. Bunun fikstürde bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. İlerleyen süreçte haftada iki maç oynayıp lig bitirilebilir."