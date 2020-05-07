Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya'dan getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda karantinadaki çocuklara, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncakların dağıtımı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yurttaki görevliler tarafından karantinadaki çocuklara oyuncakların yanı sıra satranç takımı da verildi.

Yurtta kalan çocukların aileleri de Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.