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Altay'da koronavirüs testleri negatif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da teknik heyet ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet, futbolcular ve personele 4 Mayıs Pazartesi günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı kaydedildi.
Etiketler: altay koronavirüs testiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 14:14
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