Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşulan şampiyonanın yapılacağını duyurdu.

"Avrupa Atletizm Birliği'nin onayladığı takvime göre 4 Mart 2021 Perşembe günü beş branşta eleme müsabakaları yapılacak. Birinci gün olarak planlanan 5 Mart 2021 Cuma ile ikinci gün altışar, kapanış günü olan 7 Mart 2021 pazar günü ise 14 final yarışması yapılacak."

Avrupa Salon Şampiyonası geçen yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenmişti.

2023 yılında yapılacak şampiyona için ise Türkiye Atletizm Federasyonu'nun adaylığı bulunuyor.