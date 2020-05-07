Haber Giriş: Kaynak: AA
Avrupa Salon Şampiyonası'nın yarışma programı onaylandı
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Atletizm Birliği (EA), gelecek yıl mart ayında Polonya'nın Torun kentinde yapılacak olan 36. Avrupa Salon Şampiyonası'nın yarışma programını onayladı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşulan şampiyonanın yapılacağını duyurdu.
"Avrupa Atletizm Birliği'nin onayladığı takvime göre 4 Mart 2021 Perşembe günü beş branşta eleme müsabakaları yapılacak. Birinci gün olarak planlanan 5 Mart 2021 Cuma ile ikinci gün altışar, kapanış günü olan 7 Mart 2021 pazar günü ise 14 final yarışması yapılacak."
Avrupa Salon Şampiyonası geçen yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenmişti.
2023 yılında yapılacak şampiyona için ise Türkiye Atletizm Federasyonu'nun adaylığı bulunuyor.
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