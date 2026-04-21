Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.04.2026 20:27

Yusuf Fehmi Genç'ten 2 altın madalya

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yusuf Fehmi Genç'ten 2 altın madalya
[Fotograf: AA]

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

Bakan Bak'tan milli halterci Yusuf Fehmi Genç'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç'i tebrik etti.

Bakan Bak, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Halter
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:19
ABD-İran görüşmelerine katılması beklenen Vance'in halen Washington'da olduğu duyuruldu
20:18
Lübnan Başbakanı Selam, savaşı istemediklerini ve çözümün diplomasi olduğunu belirtti
20:13
İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki
20:30
TBMM okullardaki saldırıları araştıracak
19:24
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
19:14
Bakan Kurum: Tecrübemizi tüm dünyaya aktarmak istiyoruz
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
FOTO FOKUS
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ