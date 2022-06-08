Galatasaraylı Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor’da başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu, Roma'nın takibinde.

İtalyan basını Roma'nın, bonservisi sarı kırmızılı takımda olan Yunus Akgün için teklif yapacağını iddia etti. Haberde Jose Mourinho’nun yeni bir hücum hattı kurmak istediği ve alternatiflerini belirlediği ifade edildi.

Roma'nın bu transfer döneminde Ola Solbakken dışında Mertens ya da Yunus'u kadroya katabileceği belirtildi. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

Yunus Akgün, geride kalan sezondaki performansı ile dikkat çekti. Genç oyuncu, Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başına geçmesiyle farklı bir kimliğe büründü.

Güney ekibinde tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Yunus, 9 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi. 21 yaşındaki oyuncu, attığı 9 golün 3'ünü ise bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı kaydetti.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alan Yunus Akgün, ay yıldızlı forma altındaki ilk golünü de Litvanya'ya attı.