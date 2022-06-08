Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa kulüplerinin girişimleri sürüyor. Son olarak İtalyan basını, Torino'nun genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple temasa geçtiğini yazdı.

Tuttosport gazetesi, manşetten verdiği haberde "Yılmaz, Torino'yu istiyor" başlığını kullandı. Haberde, İtalyan ekibi genç sol bek için 5 milyon euro teklif etti.

Siyah beyazlı kulübün ise 7 milyon euroda ısrarcı olduğu ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.

Bu arada sözleşmesi 2023'te sona erecek Rıdvan Yılmaz'ın İtalya'da forma giymek istediği vurgulandı.

Genç futbolcunun, bu sezon olmazsa gelecek sezon bonservis bedeli olmadan takıma katılabileceği dile getirildi.

Aynı haberde, Torino'nun Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a da ilgi duyduğu ve Danimarkalı futbolcu için sarı kırmızılı kulübün kapısının çalınacağı da belirtildi.