Volkan Demirel ile yollarını ayıran Vavacars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük konusunda Andrea Pirlo ile görüşüyor.

İtalyan çalıştırıcı ile görüşmelerde önemli yol kat eden İstanbul temsilcisi, yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak üst sıralara oynamanın hesaplarını yapıyor.

Pirlo - Vavacars Fatih Karagümrük teması, İtalyan basınında önemli yer buldu. La Gazetta Dello Sport'un haberinde, "Pirlo, Karagümrük ile sahalara mı dönüyor?" ifadelerine yer verildi.

43 yaşındaki teknik adamın, kısa süre içinde imza atmak için Türkiye'ye hareket edeceği belirtildi. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Pirlo, 2020-2021 sezonunda Juventus'u çalıştırmıştı.

Torino ekibi, istenilen sonuçları alamayınca, sezon sonunda genç çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.