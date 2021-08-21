WADA’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, WADA Yürütme Komitesinin (ExCo) bu konudaki kararıyla ilgili Atina laboratuvarı ile Uluslararası Olimpiyat Kurulu ve uluslararası atletizm federasyonları bilgilendirildi.

Açıklamaya göre, Atina laboratuvarının söz konusu karara itiraz hakkı bulunuyor. Tekrar akreditasyon talebinde bulunabilmesi için WADA tüzüğünün öngördüğü şartları yerine getirmesi gerekiyor.

WADA, 2019’da gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, kurumsal ve teçhizat açısından yetersiz olduğu gerekçesiyle Atina laboratuvarının faaliyetlerini önce 6, daha sonra 12 olmak üzere 18 aylığına askıya almıştı.