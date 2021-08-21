Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Göztepe'nin deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Kubilay Sönmez'in durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Taraftarıyla buluşuyor

2019-2020 sezonunun 19. haftasında 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabakalarını Gürsel Aksel Stadı'nda oynamaya başlayan Göztepe, Covid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili oynayabildi.

Göztepe, resmi maçlarda son olarak 7 Mart 2020'deki Medipol Başakşehir müsabakasında taraftarlarının desteğini alabilmişti.

Süper Lig'de 9. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 11 gol atıp kalesinde 14 gol gören Göztepe'nin, İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

İç sahadaki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, fileleri 4 kez havalandırdığı müsabakalarda 6 gole engel olamadı.