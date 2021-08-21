MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.