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Spor
AA 03.05.2023 10:07

"Yükselen Anadolu" sahaya çıkıyor

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Bakan Murat Kurum’un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Batefimbi Gomis ve Eren Elmalı gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkacak.

"Yükselen Anadolu" sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da "Yükselen Anadolu" takımında sahada olacak.

Özel maç, bugün saat 15.00'te TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşma TRT Spor ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Bakan Kurum ile depremzede çocukların “Yükselen Anadolu” takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç bugün saat 15.00’de TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasını ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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