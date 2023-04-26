Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 26.04.2023 17:12

"Yükselen Anadolu" sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı özel maçta sahaya çıkacak.

"Yükselen Anadolu" sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da "Yükselen Anadolu" takımında sahada olacak.

Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımların teknik direktörlüğünü yapacak.

Karşılaşmada Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor, Kazım Sangare, Ertuğrul Çetin, Marek Hamsik, Salih Uçan, Alexandru Maxim, Necip Uysal, Doğukan Özkan’un aralarında bulunduğu ünlü futbolcular oynayacak.

Özel karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Mesut Özil Murat Kurum
Sıradaki Haber
Nuggets ve Suns konferans yarı finaline yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
18:41
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
18:25
Korunan alanlar 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
18:01
Bakan Akar: Mehmetçik son bir hafta içinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi
17:55
Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
17:47
Boeing, yılın ilk çeyreğinde 425 milyon dolar zarar etti
Korunan alanlara Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyon ziyaretçi
Korunan alanlara Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyon ziyaretçi
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ