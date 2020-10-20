Yücel İldiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını belirtti.

Herhangi bir şikayetinin olmadığını bildiren İldiz, "Takım olarak bunu da atlatacağımızdan hiçbir endişem yok. Daha gidecek çok yolumuz var. Çalışma arkadaşlarıma ve tüm hastalara acil şifalar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte aralarında teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcunun da bulunduğu 15 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.