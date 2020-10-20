Haber Giriş: Kaynak: AA
Altay'da 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da aralarında teknik direktör Yücel İldiz, 8 futbolcunun da bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dün yapılan Covid-19 testlerinin ardından 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz'in dışında ikişer teknik heyet, sağlık çalışanı ve idari personelinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu kişiler için Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün uygulandığı bildirildi.
Altay, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Altınordu ile karşılaşacak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:34
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