Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'un yıllık yaklaşık 1.5 milyon eurodan 3 sezonluk teklifini kabul etti.

Başkan Murat Sancak'ın direkt görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda, önümüzdeki sezon Adana'da forma giyecek.

Süper Lig'de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken, 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

"Evimdeymişim gibi hissettiryorlar"

Transferin tamamlanmasının ardından kısa sürede takımın Bolu kampına katılan Belhanda, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Belhanda, kendini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşlarıyla bir an önce tanışmak için zaman kaybetmeden kampa katıldığını kaydetti.

"Herkesle tanıştım. Beni evimdeymiş gibi hissettiriyorlar. Çok mutluyum. Başkanımızla ilk görüşme evimde gerçekleşmişti. Bana gereken özgüveni verdi. Önemli olduğumu hissettirdi. Zaten ikinci görüşmede imzayı attım."

"Onlara ihtiyacımız var"

Adana Demirspor’un 26 yıllık Süper Lig hasretinin bittiğini ve ligde kalıcı olmak için takım ruhunun ve aile olmanın önemini vurgulayan Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Belhanda, internetten takımın taraftarlarını araştırdığını anlattı.

"Gerçekten çılgın bir taraftarımız var, çok ateşliler. Umarım en kısa zamanda beraber oluruz. İki yıldır maç izleyemiyorlar. Bu sene beraber olacağız. Onlara ihtiyacımız var."