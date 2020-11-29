Emre Vural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Vural'ın tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirtti.

''Babamız Yılmaz Vural ilk kez Covid-19 sebebiyle tedavi altındadır. '2. kez Covid-19'a yakalandı' haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz.''