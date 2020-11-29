Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılmaz Vural tedavilere pozitif cevap veriyor
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi. Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, deneyimli teknik adamın tedavilere pozitif cevap verdiğini duyurdu.
Emre Vural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Vural'ın tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirtti.
''Babamız Yılmaz Vural ilk kez Covid-19 sebebiyle tedavi altındadır. '2. kez Covid-19'a yakalandı' haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz.''
Etiketler: Yılmaz Vural Koronavirüs
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