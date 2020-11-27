Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılmaz Vural yoğun bakımda
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyor.
Altunizade Acıbadem Hastanesinde tedavi gören tecrübeli teknik adamın, bugün yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Öte yandan bazı kulüpler, yayımladıkları mesajlarla, Vural'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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