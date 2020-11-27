Pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline test yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı ifade edildi.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da da, 25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcu ve teknik ekibe test yapıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Sakaryaspor'da maç öncesi test yapıldı

Misli.com 2. lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da da koronavirüs vakaları tespit edildi.

Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testleri yapıldı. 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, toplam 4 futbolcu ve 3 antrenörün koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.