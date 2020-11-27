Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor'da 3 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakaryaspor'da 1 futbolcu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete COVID-19 testleri yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Pendikspor maçı için yapılan Covid-19 PCR testinde şu ana kadar çıkan sonuçlara göre; bir futbolcu ve iki antrenörümüz pozitif çıkmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) November 26, 2020
Pozitif sonucu çıkan üç kişi de izole edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. +++ pic.twitter.com/JQq3sxOSIy
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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