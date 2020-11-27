Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete COVID-19 testleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Pendikspor maçı için yapılan Covid-19 PCR testinde şu ana kadar çıkan sonuçlara göre; bir futbolcu ve iki antrenörümüz pozitif çıkmıştır.



Pozitif sonucu çıkan üç kişi de izole edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. +++ pic.twitter.com/JQq3sxOSIy