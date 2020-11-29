Süper Lig’in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırladı. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ile 88. dakikada N'Sakala attı.

Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68 ve 90+6. dakikalarda Ozan Tufan kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 45+2. dakikada hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta Larin 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Necip Uysal, 5 yıl sonra ligde ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu.

Fenerbahçe'de 63. dakikada sarı kart gören Luiz Gustavo ligin 11. haftasındaki maçta cezalı duruma düştü.

Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanan Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ise 16 puan yükseldi. Erol Bulut'un öğrencileri, aldıkları bu mağlubiyetle haftayı 20 puanla kapattı.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe Yukatel Denzilispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 3. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.

GOL - ABOUBAKAR ATTI 4. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı. 0-1

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Aboubakar'ın şutu tam köşeden ağlarla buluştu. 0-2

GOL - FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ 34. dakikada kullanılan köşe vuruşuna Tisserand kafayı vurdu, ardından altıpasta bomboş topla buluşan Cisse'nin vuruşu ağları havalandırdı. 1-2

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE 40. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ 50. dakikada Gökhan Gönül'ün yüzüne darbesinin ardından Cyle Larin ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışıdna kaldı.

GOL - NECİP ATTI FARKI YİNE İKİYE ÇIKTI 53. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı. 1-3

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - OZAN TUFAN ATTI FARK BİRE İNDİ 68. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı. 2-3

81. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MERT HAKAN KAÇIRDI 84. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasına altıpasta bomboş vuran Mert Hakan'ın şutu yandan auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - N'SAKALA'DA BEŞİKTAŞ'IN DÖRDÜNCÜ GOLÜ 88. dakikada N'Koudou'nun sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa vuruşunu yapan N'Sakala ağları havalandırdı. 2-4

PENALTI 90+6. dakikada VAR incelemesinin ardından Welinton'un Thiam'a ceza sahasında faul yaptığı tespit edildi.

GOL - FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ 90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışını gole çevirdi. 3-4

Kaşılaşmayı Beşiktaş 4-3 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak (Dk. 64 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Sosa (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 77 Mame Thiam ), Ozan, Perotti (Dk. 37 Caner Erkin), Cisse (Dk. 46 Kemal Ademi).

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal (Dk. 70 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal (Dk. 86 Fabrice N'Sakala), Mensah (Dk. 71 Kevin N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 90+2 Güven Yalçın).

Goller: Dk. 4 ve 20 Aboubakar, Dk. 53 Necip Uysal, Dk. 88 N'Sakala (Beşiktaş), Dk. 34 Cisse, Dk. 68 ve 90+7 Ozan Tufan (Fenerbahçe).

Sarı kartlar: Dk. 15 Tisserand, Dk. 38 Pelkas, Dk. 53 Mert Hakan Yandaş, Dk. 63 Gustavo, Dk. 90 Ozan Tufan, Dk. 90+9 Lemos (Fenerbahçe), Dk. 90 Rosier, Dk. 90+8 De Souza (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 50 Larin (Beşiktaş).