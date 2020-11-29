Yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 25. dakikalarda Armin Hodzic kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken son 6 maçını da kazanamayan ve 20. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

VAR bağlantısı yapılamadı maç 5 dakika geç başladı

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.

İki takım oyuncuları karşılaşma öncesi sahaya çıkmasının ardından hakem Mete Kalkavan, VAR ile telsiz bağlantısının olmadığını söyledi.

İki takım kulübelerine ve oyuncularına VAR ile bağlantı kurulmadan maça başlanacağını bildiren hakem Kalkavan, karşılaşmanın başlama düdüğünü yaklaşık 5 dakika gecikmeli olarak çaldı.

Oyun başladıktan kısa bir süre sonra VAR Merkezi ile bağlantının kurulduğu öğrenildi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Koomson'un sağdan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda Haddadi kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Alan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan ve meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

GOL - 17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına pasında Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Hodzic'in önüne düştü. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti ancak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, meşin yuvarlağın rakip oyuncudan gelmesi nedeniyle gol kararı verdi. 1-0.

GOL - 25. dakika Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Toure'den şık bir şekilde sıyrılan ve ceza sahasına giren Alan, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Hodzic'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 15'e çıkardı. Üçü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

55. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazında taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest atışta, Arda Kızıldağ'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda sağına uzanan kaleci Ramazan Köse, son anda topu tokatladı.

63. dakikada Kasımpaşa önemli bir fırsattan yararlanamadı. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Hodzic, şık çalımlarla rakip oyuncuları geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Dönen topu takip eden Hodzic'in bu kez kafa vuruşunda Nordfeldt, meşin yuvarlağa müdahale ederek yine gole izin vermedi.

65. dakikada Alan'ın soldan kullandığı kornerde Sadiku'nun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

75. dakikada Sio'nun ceza yayının gerisinden şutunda Kasımpaşa savunmasına çarpan top Sami Gökhan Altıparmak'ın önünde kaldı. Ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Gençlerbirliği Sio ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Haddadi ile girdiği ikili mücadelede Arda Kızıldağ'ın ceza sahası içinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Sio'nu kullandığı penaltı vuruşunda sağına uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Hajradinovic, Varga (Dk. 84 Yasin Dülger), Hodzic (Dk. 88 Berat Kalkan)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 69 Furman), Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 84 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Sio

Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tirpan, Dk. 50 Haddadi (Kasımpaşa), Dk. 83 Murat Yıldırım, Dk. 90+1 Polomat (Gençlerbirliği)

Fuat Çapa: Pozisyonlara doğru zamanlarda girdik

Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

"İlk yarıda iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Doğru pozisyonlar aldık. Pozisyonlara doğru zamanlarda girdik. İlk yarı 3-0'ı bulsak maçı erken bitirebilirdik. İkinci yarıda ise fiziksel olarak düşüş bekliyorduk. Devre arasında arkadaşlara 3. golü bir an önce bulmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarıda Gençlerbirliği risk alarak daha atak gözüktü. İyi pozisyonlar yakaladılar. Ramazan Köse'yi de kutlamak lazım. Sadece penaltı kurtarmadı, iyi de oynayarak kritik hamleler yaptı. Güzel bir galibiyet oldu."

Takımda 7-8 eksik oyuncu bulunduğunu vurgulayan Fuat Çapa, "Umarım Beşiktaş ile 4 Aralık Cuma günü yapacağımız maçta birkaç arkadaşımızı daha aramızda görürüz ve gereken hamleleri daha erken yapabiliriz." diye konuştu.

Mustafa Kaplan: Bize yakışmayan 2 gol yedik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın ilk yarısında beklentilerin altında bir mücadele sergilediklerini belirtti. Kaplan, ilk yarıda Kasımpaşa'ya oynama fırsatı verdiklerini aktardı.

"Birinci devrede vasat bir oyun oynadık. Bize yakışmayan 2 gol yedik. İkinci yarıda oyuncuların yerlerinde değişikliğe gittik. Üretken olduk. Pozisyonlara girdik ancak bir türlü golü bulamadık. İlk golü bulabilsek belki buradan puanla dönecektik. Biraz beceriksizlik oldu. İkinci yarıda oynanan oyundan memnunum. İnşallah eksik oyuncular döndükten sonra farklı bir Gençlerbirliği görürüz."