Ligin tek namağlup takımı ve lideri Aytemiz Alanyaspor, namağlup serisini devam ettirdi.

Akdeniz ekibi, 37. dakikada Babacar'ın attığı golle Konyaspor'u evine eli boş gönderdi.

Bir maç eksiği olan Alanyaspor aldığı bu galibiyetle puanını 23'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor ligin 11. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. İttifak Holding Konyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca ceza sahası içinde topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpas üzerinden vurduğu top, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Davidson, Konyaspor ceza sahası yayı çizgisi üzerinden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Eray Birniçan soluna giden topa uzanarak, gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası sağına gelen ortayı Skubic, arka direğe çıkarmak istedi. Son anda Caulker araya girerek, topu kornere çıkardı.

GOL - 37. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu Konyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahsı dışında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu kontrol etti.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Milosevic, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan vuruşunda, top auta çıktı.

82. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Davidson, ceza sahası içine gönderdiği topla Bareiro'yu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları.

Hakemler: Bahattin Şişmek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), Bakasetas, Babacar (Dk. 70 Bareiro)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 46 Miya), Cikalleshi (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran - Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok)

Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Moubandje, Dk. 74 Bakasetas, Dk. 90+4 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 14 Kravets, Dk. 25 Cikalleshi, Dk. 45+1 Alper Uludağ, Dk. 75 Milosevic, Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Semih Tokatlı: Sonuçta 3 puanla ayrıldık

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını belirtti.

Tokatlı, özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettiklerini hem de pozisyon ürettiklerini anlattı.

"Önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. Ancak ikinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe, rakibin baskısına karşı 3-5-2'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi."

Tokatlı, her maçı ayrı ayrı düşündüklerini dile getirerek, "Liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz. Futbolcularımızı ve ekibimizi kutluyorum." diye konuştu.

İsmail Kartal: Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise zor bir rakiple oynadıklarını belirtti. Kartal, iyi bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini anlattı.

"İlk yarı oyunun başlarında baskı yedik. Kendi yarı sahamızdan topu çıkarmakta biraz zorlandık. Antrenmanda bu eksikleri çalışmamıza rağmen geçişleri sağlayamadık. Bu da bizim tarafımızdan zorlayıcı bir durum oldu. Sonra uzun toplarla baskıdan kurtulup, hücum etmeye başladık. İlk yarıda bir net pozisyonumuz vardı."

Kartal, ikinci yarı hamleler sonucunda maçı çevirmeyi düşündüklerini ancak iki hücum oyuncularının sakatlandığına dikkat çekti.

"Oyuncularımızın sakatlanması bütün planlarımızı bozdu. Elimizdeki oyuncularla Alanyaspor’a cevap vermek isteyerek maçı çevirmek istedik. Baktığımızda zaten bütün ikili mücadelelerde öndeyiz. Topla oynama hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik. Oyunculara mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç kaybettik. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum."