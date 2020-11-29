Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor'un gollerini, 29. dakikada Kaan Kanak ile 85. dakikada Ricardo Gomes attı.

Antalyaspor gollerini ise 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Maçın 89. dakikasında Antalyaspor'da Naldo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 9'a, Antalyaspor ise 10'a yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada kaleci Ferhat Kaplan'ın hatasıyla topu kazanan Erzurumspor'da Novikovas sol çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Obertan'ın derinlemesine pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Rashad Muhammed'in yerden vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada Donald ile gelişen atakta topu alan Novikovas, sol çaprazdan içeri sokularak ceza alanı ön çizgisinden çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada sol kanattan etkili gelen Podolski'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Amilton'un sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

28. dakikada savunmadan gönderilen topu kontrol eden Ricardo Gomes, üç oyuncunun önünü kapatmasına rağmen attığı şutta top kaleci Ferhat Kaplan gole engel oldu.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanata topu alan Kaan Kanak, Novikovas'ın topuğuyla yaptığı duvar pasında içeri sokuldu ve çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

[Fotoğraf: AA]

38. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası Fredy'nin ortasında topu kontrol eden Amilton yerden vurdu ancak Kaleci Kayacan Erdoğan topu tutmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunu ceza alanı dışına kullandı. Kaan Kanak'ın yerden sert şutunda kaleci Ferhan Kaplan topu ayağıyla çıkardı.

60. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Fredy'nin kullandığı köşe vuruşunda Kudriashov arka direkte kafayı vurdu. Kale ağzında savunmadan seken topu Veysel Sarı tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Amilton'un son çizgiden ortasında Gökdeniz Bayraktar düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

[Fotoğraf: DepoPhotos]

71. dakikada Akdeniz ekibinin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Podolski sağ kanattaki Gökdeniz Bakraktar'ı gördü ve içeri sokuldu. Gökdeniz'in penaltı noktasına çevirdiği topa yerden bir vuruşla ağlara yolladı ancak ilk anda topu alan bu futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

85. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşunda Mina'nın yükselmesiyle topu tamamlayan Ricardo Gomes topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Şansalan ofsayt gerekçesiyle ilk başta golü vermedi. VAR incelemesi yapan hakem golü verdi. 2-2

90+6. dakikada sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Murat Uçarı'ın ortasına arka direkte Ricardo Gomes kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı ve auta gitti.

90+7. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerleyen Podolski, kaleciyi de çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top üsten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Obertan, Donald, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Rashad Muhammed (Dk. 66 Emrah Başsan), Novikovas, Ricardo Gomes

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm (Dk. 53 Gökdeniz Bayraktar), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol (Dk. 53 Eren Albayrak), Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic

Goller: Dk. 29 Kaan Kanak, Dk.85 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 65 Gökdeniz Bayraktar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Kaan Kanak, Dk. 59 Mina, Dk. 80 Donald (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 84 Eren Albayrak, (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)