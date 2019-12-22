Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Max Kruse'nin kullandığı penaltı gol oldu. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

32. dakikada Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı.

45+5. dakikada Beşiktaş'ta Atiba farkı 1'e indirdi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

58. dakika Vedat Muriç Fenerbahçe'nin 3. golünü kaydetti. 3-1

Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip ayrıca Süper Lig'de evinde oynadığı son 49 derbiyi de kaybetmemiş oldu.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

Beşiktaş ise üst üste ikinci mağlubiyetini alarak haftayı 27 puanla kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Tolga'nın ceza yayı üzerinden köşeye çektiği şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho'dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho'nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL: 23.dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışını gole çeviren Kruse, takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0

GOL: 32. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş vuran Ozan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi. 2-0.

39. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lens, topu içerdeki Burak'la buluşturmaya çalıştı, ama ortası taca gitti.

43. dakikada Beşiktaş'ta Burak'ın kullandığı çift vuruş barajdan geri döndü, ardından topu önünde bulan Caner'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta gitti.

GOL: 45+5. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Caner'in kullandığı frikikte kale önünde vuruşunu yapan Atiba, Altay'ın üstünden topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Beşiktaş'tan tehlikeli atak. Caner'in kullandığı serbest vuruşta Elneny'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

54. dakikada Beşiktaş net fırsatı kaçırdı. Caner'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, çalımlayıp boş kaleye atmak istedi. Ama Altay ayağıyla kesti.

GOL: 58. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Sağ kanattan son çizgiye inen Isla'nın yerden çevirdiği topu Muriqi tamamladı, top ağlarla buluştu. 3-1.

66. dakikada Beşiktaş'ta Burak'ın pasıyla Ljajic topu boş kaleye göndermişti ama öncesinde Burak'ın ofsaytta olduğuna karar verildi.

67. dakikada Fenerbahçe'den tehlikeli atak. Deniz'in ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çektiği şutunu kaleci Karius parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

70. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahasının uzak köşesinde topla buluşan Burak'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

72. dakikada Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. Ceza sahasına yakın bir noktadan uzak köşeye şutunu gönderen Tolga'nın vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

Mücadeleyi Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Ülker.

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Ozan Tufan (Dk. 90+1 Zanka), Max Kruse (Dk. 86 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Pedro Rebocho (Dk. 63 Kevin N'Koudou), Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby (Dk.46 Adem Ljajic), Jeremain Lens, Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 87 Umut Nayir).

Gol: Dk. 23 Max Kruse (penaltıdan), Dk. 32 Ozan Tufan, Dk. 58 Vedat Muriç (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Atiba Hutchinson (Beşiktaş).

Sarı kart: Dk. 31 Jeremain Lens, Dk. 33 Caner Erkin, Dk. 77 Elneny (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 79 Serdar Aziz (Fenerbahçe).

Kaynak: TRT Haber, AA