Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Demir Grup Sivasspor, başkentte 90 artı 6'da puan aldı.

Gençlerbirliği'ne konuk olan kırmızı beyazlılar, ilk yarısını üstün tamamladığı maçta 2 - 1 geriye düştü.

Ancak son sözü şık bir golle söyleyen Yatabare, Demir Grup Sivasspor'a 1 puanı getirdi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

24. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Yatabare, yerden ortasını yaptı. Arka direkte topa ayak koyan Kone, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

33. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayının sağından yaptığı etkili vuruşta kaleci Ertaç Özbir, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

43. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz'a indirdi. Sefa'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Samassa gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'da, ısınma sırasında ayağında ağrı hisseden Fernando Andrade'nin yerine Arouna Kone ilk 11'de maça başladı.

Gençlerbirliği'nde ise Giovanni Sio, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90+1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone

Goller: Dk. 24 Kone, Dk. 90+7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcelo Goiano, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Baiano, Dk. 90+2 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 90+8 Stancu (Gençlerbirliği)

Sivasspor seriyi sürdürdü, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de Süper Lig'de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 8 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'yi de 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak 8 maç üst üste sahadan puanla ayrıldı.

Sivasspor, bu maçlarda 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan topladı.

İlk yarının lideri Sivasspor

Sivas ekibi, ligin 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu devre arasına kadar korumayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, 16 hafta sonunda topladığı 34 puanla maç fazlasıyla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak, ligin ilk devresini bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.

Yatabare 6, Kone 4'üncü golüne imza attı

Sivasspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak ligdeki 6. golüne imza attı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Yatabare'nin skoru 2-2'ye getiren golünün ardından Sivassporlu taraftarların bulunduğu misafir tribünde büyük sevinç yaşandı.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone de Ankara deplasmanında attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Öte yandan Sivas ekibinde 21 yaş altı takımından sezon öncesi kadroya dahil olan Volkan Eğri, Süper Lig'de ilk kez forma şansı buldu.

Kaynak: TRT SPOR, AA