Spor
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a 1 milyon euro kazandırdı22 Aralık 2019 Pazar 09:58 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 10:01
Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha kazandı.
Trabzonspor ve Lille arasında yapılan anlaşamaya göre, milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon euro daha ödeme yapacaktı.
Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında ise Lille deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı 39'uncu dakikada oyuna girerken Trabzonspor'a da 1 milyon euro kazandırmış oldu.
Kaynak: DHA