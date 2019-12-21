Spor

Galatasaray deplasmanda kaybetti

21 Aralık 2019 Cumartesi 21:58 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 22:08

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

[Fotoğraf: AA ]