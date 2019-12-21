Galatasaray deplasmanda kaybetti21 Aralık 2019 Cumartesi 21:58 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 22:08
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.
Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray, İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda karşılaştı.
6. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, top yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınındaki Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
27. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında Beto'nun müdahele ettiği topu Selçuk İnan, Babel'e aktardı. Babel'in kafa vuruşunda Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere sona erdi.
61. dakikada Serdar Gürler'le verkaça giren Halil, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın yanından plase vuruşla ağları havalandırdı. Hızlı hücumda golü bulan Göztepe yeniden öne geçti: 2-1.
Mücadelenin sonuna en az 6 dakika eklendi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Kaynak: AA, TRT SPOR