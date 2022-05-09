Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor'un eski oyuncusu hayatını kaybetti
Bir dönem Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da forma giyen 29 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusu Jody Lukoki, hayatını kaybetti.
29 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusu Lukoki, son olarak Hollanda ekibi Twente'de forma giydi.
2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) May 9, 2022
Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/B30uMTV74Y
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig
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