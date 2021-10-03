Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekinine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig
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