Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kazanan Hatayspor
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Mücadele, 2-0'lık Atakaş Hatayspor üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 35'de El Kaabi ve 70'te Kamara'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Atakaş Hatayspor, maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.
6 puanlı Yeni Malatyaspor ile 17. sırada kaldı.
Rakibini son olarak 2014 yılında oynanan TFF 2. Lig mücadelesinde deviren konuk ekip, yedi yıl sonra Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Hatayspor Süper Lig
Son Haberler
- 17:10
- 17:10
- 17:13
- 17:14
- 17:19
Sıradaki Haber
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz