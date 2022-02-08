Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacağını açıkladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcusu Adem Büyük'ün aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.
"Yönetim kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Adem Büyük'ün kulübümüzün futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük, hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."
Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2022
Etiketler: Yeni Malatyaspor
Son Haberler
- 10:28
- 10:16
- 10:26
- 10:19
- 10:27
Sıradaki Haber
Sivasspor kupada Bandırma deplasmanında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz