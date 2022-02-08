Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor kupada Bandırma deplasmanında
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz ile kart cezalısı Mustapha Yatabare, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Sivasspor Balıkesir Türkiye Kupası
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