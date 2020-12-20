Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 18:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor Herrera'nın sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Gabriel Herrera’nın kiralık sözleşmesini feshetti.
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Arjantin Premier Ligi'nden Talleres Cordoba takımından sezon başı kaleci Guido Gabriel Herrera'yı kiralamıştı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Guido Gabriel Herrera'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
"Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir."
Guido Herrera hakkında bilgilendirme— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 20, 2020
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Etiketler: Yeni Malatyaspor
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