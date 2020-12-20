Kolombiya Bisiklet Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan organizasyonun, ülke ve dünya genelinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmesine karar verildi.

Salgının bu döneminde yeterli sağlık koşullarının yerine getirilmesinin çok zor olması gerekçesiyle bu yönde bir karar alındı. Organizasyon 2022 yılında devam edecek.

Avustralya ve Malezya'da birçok yarışın da aynı gerekçeyle iptal edilmesinin ardından erkeklerde bisiklet sezonunun 21-27 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) Turu'yla başlaması bekleniyor.