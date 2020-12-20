Göksu Uçtaş Şanlı Avrupa ikincisi oldu
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.
Mersin'de Türkiye Cimnastik Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın son gününde büyük kadınlar yer aleti müsabakaları yapıldı.
Müsabakaların bitimiyle ilk olarak Romanya'dan Larisa Andreea Iordache'nin altın madalyayı kazandığı açıklanırken, Türkiye'nin itirazı sonucunda altın madalya Göksu Şanlı Üçtaş'a geçti.
Sonrasında Romanya cephesi de itirazda bulunurken, yapılan incelemeler sonucunda bu itiraz da kabul edildi ve Larisa Andreea Iordache altın madalya, Göksu Üçtaş Şanlı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
13 bin 450 puanla Romanya'dan Larisa Andreea Iordache altın madalya, 13 bin 100 puanla Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya ve 12 bin 750 puan elde eden İsrail'den Lihie Raz bronz madalya kazandı.
Romanya ekibinin yaptığı itirazın ardından Larisa'nın puanı 13.450'ye yükseldi ve Göksu Uçtaş Şanlı gümüş madalyanın sahibi oldu.— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 20, 2020
Harikaydın, teşekkürler Göksu! https://t.co/03UN6Xd8Cw pic.twitter.com/wIr0L7fgWq