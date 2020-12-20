Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Göztepe'de 4 koronavirüs vakası
Göztepe, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandı.
Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındı ve tedavilerine başlandı.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/g2orRkCrmp— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 20, 2020
Etiketler: Göztepe Koronavirüs
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