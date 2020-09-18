Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin gelirinin azalmasının ardından yaz transfer dönemi, önceki sezonlara oranla daha sönük geçmesine rağmen İngiltere Premier Lig ekipleri, yine pahalı transferler gerçekleştirdi.

Yaz döneminde Avrupa'nın önde gelen diğer liglerine fark atan İngiltere Premier Lig takımları, bonservisine en yüksek transfer bedeli verilen 15 oyuncudan 8'ine imza attırdı.

Chelsea açık ara zirvede

Yaz transferlerine damga vuran İngiltere Premier Lig takımları arasında Chelsea, en yüksek bonservis bedeli verilen 15 oyuncunun 4'ünü kadrosuna katarak öne çıktı.

İngiliz ekibi, Bayer Leverkusen'e bonservisi için 80 milyon euro verdiği genç Alman yetenek Kai Havertz ile yaz transfer sezonunun en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Chelsea'nin yüksek bonservis bedeli vererek transfer ettiği ilk 15'te yer alan diğer oyuncular arasında Timo Werner 53 milyon euroyla altıncı, Ben Chilwell 50,2 milyon euroyla yedinci, Hakim Ziyech 40 milyon euroyla on birinci sırada yer aldı.

İlk 5'e ikişer İtalyan ve İspanyol kulübü girdi

Yaz sezonunun en pahalı transferleri listesinde ilk 5'te, ikişer İtalyan ve İspanyol kulübü de yer aldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) üst üste 9 şampiyonluk elde eden Juventus, Barcelona'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Arthur için 72 milyon euro ödeyerek yaz sezonunun en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi.

Napoli ise Lille'in 21 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için 70 milyon euro kasasından çıkararak yaz transfer periyodunun en pahalı üçüncü transferine imza attı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Juventus'un Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak en pahalı 4. transferi yaptı.

Atletico Madrid ise 2019-20 sezonunda Chelsea'den kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın zorunlu satın alma bedeli için 56 milyon euro ödeyerek listeye 5. sıradan girdi.

5 İngiliz kulübü listede yer aldı

Chelsea'nin dışında İngiltere Premier Lig'den bonservisine en yüksek bedel verilen oyuncu transferlerini gerçekleştiren diğer kulüpler ise Manchester City, Wolverhampton Wanderers, Manchester United ve Tottenham Hotspur oldu.

Manchester City Nathan Ake'i 45,3 milyon euro, Wolverhampton Wanderers Fabio Silva'yı 40 milyon euro, Manchester United Donny van de Beek'i 39 milyon euro, Tottenham ise Giovani Lo Celso'yu 32 milyon euroya kadrosuna katarak listeye dahil oldu.

Listeye giren diğer takımlar ise Mauro Icardi'yi 50 milyon euroya renklerine bağlayan Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), Leroy Sane için 45 milyon euro ödeyen Almanya'dan Bayern Münih, Achraf Hakimi için kasasından 40 milyon euro çıkaran İtalya'dan Inter oldu.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'da 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin en fazla bonservis ödenen ilk 15 oyuncusu şöyle: