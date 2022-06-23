Amerikalı yatırımcılar, İtalya futbolunu sarmaya devam ediyor. 2018 yılından itibaren Kuzey Amerikalılar İtalya'da 9 kulübü satın aldı.

Bu takımların arasında Fiorentina, Roma, Genoa ve Parma gibi köklü ekipler bulunuyor. Ancak takımların satın alma ücretleri açık şekilde farklılık gösteriyor.

Genoa 150 milyon euroya satılırken, Roma 591 milyon euroya alıcı buldu. Son olarak Milan’ın devir işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Amerikalı takım sahiplerinin daha da artacağı düşünülüyor.

İtalyan kulüplerinin köklü geçmişinin yanı sıra yayın hakları gelirlerinin artması, alıcıları Akdeniz’e çekiyor.

Bunun yanında, çoğu 1990 Dünya Kupası için inşa edilen statların yenilenmesi, yatırımcıların ilgisini yükseltiyor ve taraftar gelirlerinden beklentiler artıyor.